السفير الأمريكي يزور الدير الأحمر

استقبل دير القديسين الأنبا بيجول والأنبا بيشاي بالجبل الغربي في سوهاج (الدير الأحمر)، اليوم، جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية معه مسؤولة المعونة الأمريكية ومديرة مركز البحوث الأمريكية.



