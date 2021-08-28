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السفير الأمريكي يزور الدير الأحمر

السبت 28/أغسطس/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
استقبل دير القديسين الأنبا بيجول والأنبا بيشاي بالجبل الغربي في سوهاج (الدير الأحمر)، اليوم، جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية معه مسؤولة المعونة الأمريكية ومديرة مركز البحوث الأمريكية.

وأعلن السفير استعداد مركز البحوث الأمريكية استكمال عمل ما تبقى من الترميم بكنيسة الدير الأحمر الأثرية وأبدى إعجابه بأيقوناتها الأثرية، كما قرأ خطاب شكر من السفارة الأمريكية موجهًا لإدارة الدير الأحمر للتعاون مع المركز الأمريكي، وذكر القمص أنطونيوس الشنودي أمين الدير مقولة قداسة البابا تواضروس الثاني التي علق بها على الدير عند زيارة قداسته "الفن يحول الفراغ إلى قداسة".

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