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قبل إعلانها رسميًا.. تفاصيل مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة
السبت 28/أغسطس/2021 - 09:51 م
شيماء حسن
كشف الكاتب الصحفي، رفعت فياض، المؤشرات المتعلقة بنتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة قبل إعلان النتيجة الرسمية، غدًا الأحد، في مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي.
وقال "فياض" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي أم سي" المذاع على فضائية "دي أم سي" اليوم السبت: "المؤشرات تكاد تكون واضحة في نتيجة بانخفاض الحد الأدنى للقبول في كل الكليات".
وأضاف: "الأعين متجه إلى كليات القمة النسبة الماضية كانت الحد الأدنى كان 98.53%، بكرة الحد الأدنى للطب البشري لن يزيد عن 91.7 أو 91.8%، طب الأسنان قد لا تزيد عن نصف في المائة أقل من الطب البشري".
واستطرد: "سيتم الإعلان عن بدء المرحلة الثانية يوم الثلاثاء المقبل وتستمر لمدة خمسة أيام، وهناك اجتماع منعقد حاليًا للجنة العليا للتنسيق لوضع الخطوط النهائية لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى بين وزير التعليم العالي و9 رؤساء جامعات والمسئول فنيًا عن مكتب التنسيق للنظر إلى المجموع التكراري في جدول الثانوية ورؤية الشرائح".
وأكد أنه سيكون هناك انهيار في الحد الأدنى للجامعات الخاصة والذي سيعقد يوم الاثنين اجتماع لرؤساء مجلس الجامعات الخاصة قبل بدء التنسيق الالكتروني الموحد لأول مرة يوم الأربعاء القادم إلى ما يقرب من 87%، والطب البشري قد ينزل إلى 83% أو 82%، وقد تنزل إلى اقل من 75% في المعاهد الهندسية الخاصة".
وقال "فياض" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي أم سي" المذاع على فضائية "دي أم سي" اليوم السبت: "المؤشرات تكاد تكون واضحة في نتيجة بانخفاض الحد الأدنى للقبول في كل الكليات".
وأضاف: "الأعين متجه إلى كليات القمة النسبة الماضية كانت الحد الأدنى كان 98.53%، بكرة الحد الأدنى للطب البشري لن يزيد عن 91.7 أو 91.8%، طب الأسنان قد لا تزيد عن نصف في المائة أقل من الطب البشري".
وتابع "كلية العلاج الطبيعي ما بين 88 إلى 89%، والهندسة لن يُعلن حد أدنى للقبول لأنه سيكون فيه العديد من كليات الهندسة لم يتم شغر أماكن بها وهو ما ينطبق على كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية سيستمروا في المرحلة الثانية".
واستطرد: "سيتم الإعلان عن بدء المرحلة الثانية يوم الثلاثاء المقبل وتستمر لمدة خمسة أيام، وهناك اجتماع منعقد حاليًا للجنة العليا للتنسيق لوضع الخطوط النهائية لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى بين وزير التعليم العالي و9 رؤساء جامعات والمسئول فنيًا عن مكتب التنسيق للنظر إلى المجموع التكراري في جدول الثانوية ورؤية الشرائح".
وأكد أنه سيكون هناك انهيار في الحد الأدنى للجامعات الخاصة والذي سيعقد يوم الاثنين اجتماع لرؤساء مجلس الجامعات الخاصة قبل بدء التنسيق الالكتروني الموحد لأول مرة يوم الأربعاء القادم إلى ما يقرب من 87%، والطب البشري قد ينزل إلى 83% أو 82%، وقد تنزل إلى اقل من 75% في المعاهد الهندسية الخاصة".