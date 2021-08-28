القائمة الأولي لفريق بتروجت بالقسم الثاني





أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين عن القائمة الأولي لفريقه استعدادا للموسم الكروي الجديد 2021-2022.



جاءت القائمة كالتالي: محمد بونجا،احمد النفراوي ،سامح ابراهيم،محمود منصور،رشاد المتولي،مصطفي معوض،اسلام كانو،عبدالرحمن البنوبي"السكران"،اسلام هشام ،محمد مصطفي شطه ،محمود فليكس،محمد شيكا ،خالد عبدالرازق .







ورحل عن الفريق : حسام حسن ،ابراهيم عبدالقوي، محمود متولي، عمر ناصر، محمود السيد ،احمد علي، عبدالرحمن جنديه، محمد عرابي، احمد السباعي ،ايمن رجب، كريم لالا،اسلام سمير، احمد كمال محمود عماد ،احمد عبدالرسول.



الجهاز الفني الجديد :



ربيع ياسين مدير فني

علي عاشور مشرف عام

احمد ابو مسلم مدرب عام

ايمن يوسف مدرب اجوان

محمد سعد مخطط احمال

إصابات سامر غزال

دكتور مدحت خلاف





تعاقد مع محمد سعيد مدافع العبور ،نادر عبدالعاطي مهاجم نبروة ،محمد عبدالخالق "دقدق" باك رايت المريخ، اسلام حسين خط وسط أبوقير للاسمدة ،احمد رضا هاشم ، محمد نور هداف الجزيرة محمد عكاشة ديفندر سوهاج ، طه نادي مهاجم بني سويف، وحسام البدري ظهير الأيسر لبني سويف ،احمد رزق حارس سرس .



ومن المقرر أن تنطلق منافسات القسم الثاني ل2021_2022في سبتمبر المقبل .