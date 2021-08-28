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وزيرة الثقافة: هنعمل في قرية بمبادرة حياة كريمة مكتبة (فيديو)

السبت 28/أغسطس/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة عملت في 15 قرية ضمن مركز ساحل سليم في إطار مبادرة "حياة كريمة" خلال شهر أغسطس، حيث عقدت ورش متنوعة للشباب والأطفال والسيدات.

وأشارت "إيناس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، إلى أن اليوم سيعقد حفل في مركز ساحل سليم احتفالا بالأحداث المتنوعة التي شهدتها قرى المركز خلال شهر أغسطس، مع تكريم 250 موهبة تم اكتشافهم في الورش التي تم عقدها في قرى المركز.

وأوضحت أنهم سيعلنوا اليوم تدشين مركز لتنمية المواهب في مركز ساحل سليم، معلقة: "عدد المواهب التي تم اكتشافها هذا الشهر كان مفاجئة، وفي مجالات متعددة"، منوهة بأنه سيتم الإعلان قريبا عن مشروع "كشكك كتابك" حيث سيكون في كل قرية مكتبة.

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