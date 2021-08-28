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مدرب مانشستر يونايتد يدافع عن فيل جونز

السبت 28/أغسطس/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
وكالات


دافع أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عن لاعب فريقه فيل جونز بعد الانتقادات التي وجهها إليه زميله السابق ريو فرديناند الأسبوع الماضي.

وابتلي جونز (29 عاما) بالإصابات خلال وجوده في صفوف يونايتد على مدار عقد كامل تقريبا وشارك في مباراة ودية أمام بيرنلي أقيمت خلف أبواب مغلقة في وقت سابق من الشهر الجاري وهي أول مباراة يخوضها منذ مشاركته في مباراة بالدور الثالث لكأس إنجلترا أمام ترانمير روفرز في يناير الماضي.

وقال فرديناند إنه كان من المفترض "رحيل جونز منذ وقت طويل" مضيفا أن جونز يأخذ مكان لاعب شاب آخر في الفريق بينما يتعافى من إصابة في الركبة.

وقال سولشاير "أنا أعرف جيدا الشعور عند التعرض للإصابة في مثل هذه المرحلة. فهو لم يبلغ بعد 30 عاما وهو يعاني من هذه الإصابة في الركبة منذ مجيئي إلى هنا.. وقد فعل كل شيء من أجل النادي". وأشاد سولشار بتمسك جونز بالأمل وعدم الاستسلام قائلا إنه تعرض لنفس الموقف.

ويوم الجمعة أعلن يونايتد أنه توصل لاتفاق لضم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي. وسيلتقي يونايتد خارج ملعبه غدا الأحد مع ولفرهامبتون واندررز في الدوري الإنجليزي.

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فيل جونز

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