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رئيس مدينة كفر شكر يزور الأولى "ذوي همم" بالثانوية في القليوبية (صور)

السبت 28/أغسطس/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
زار الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مجلس ومدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، يرافقه شيرين بركات مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، منزل تقى علي سليمان، الأولى في الثانوية العامة، "ذوي الهمم" على مستوى محافظة القليوبية.

وتوجه رئيس المدينة ومقبرة المجلس لقرية تصفا بكفر شكر، حيث يتواجد منزل الأولى على الثانوية العامة، لتهنئتها بحصولها على المركز الأول على الثانوية العامة، متمنيين لها دوام التوفيق.

وأكد رئيس المدينة، أن نجاح وتفوق الطالبة تقى هو مصدر فخر لجميع أهالي كفر شكر، والتي دائما ما تأتي بالمتفوقين والنابغين، مطالبا إياها بالاستمرار في طريق النجاح والتفوق، مشيرًا إلى أنها أصبحت مثال وقدوة جيدة لجميع الطلاب.

حضر اللقاء والد ووالدة الطالبة "تقى"، حيث أكد رئيس المدينة، أن هناك عدة تكريمات في انتظارها مقابل تفوقها، وذلك من عدة جهات عديدة سيعلن عنها في وقتها.
رئيس مدينة كفر شكر يزور الأولى "ذوي همم" بالثانوية في القليوبية (صور)
رئيس مدينة كفر شكر يزور الأولى "ذوي همم" بالثانوية في القليوبية (صور)
رئيس مدينة كفر شكر يزور الأولى "ذوي همم" بالثانوية في القليوبية (صور)
رئيس مدينة كفر شكر يزور الأولى "ذوي همم" بالثانوية في القليوبية (صور)
رئيس مدينة كفر شكر يزور الأولى "ذوي همم" بالثانوية في القليوبية (صور)
رئيس مدينة كفر شكر يزور الأولى "ذوي همم" بالثانوية في القليوبية (صور)

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