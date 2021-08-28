المتحدث باسم ذوي الهمم يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس السيسي (فيديو)

أعرب عبدالرحمن عرام، المتحدث الرسمي باسم ذوي الهمم في مصر، عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أحد مؤتمرات “قادرون باختلاف” لذوي الهمم، قائلًا: "كان حلمي أن التقي الرئيس وأسلم عليه".



وقال عرام، خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إنه شعر بسعادة بالغة عندما تم اخباره بمشاركته في مؤتمر قادرون باختلاق ولقاء الرئيس السيسي.



وكشف المتحدث الرسمي لذوي الهمم في مصر، رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي لذوي الهمم، قائلًا: "في نهاية الحفل لقيت الرئيس السيسي طلع على المسرح وسلم عليا.. وقالي أنتم قد الدنيا".

