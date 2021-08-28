بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي





يدرس نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرحيل عن صفوف الفريق والخروج عن ملعب التتش بالجزيرة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ويفكر محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق في العروض المقدمة له، من أجل الرحيل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بالموسم الجديد.





ويأتي تفكير كهربا في الرحيل عن المارد الأحمر، في ظل الصفقات القوية التي أبرمها النادي، وتضاءل فرصة مشاركته بشكل أساسي.





وكان الأهلي تعاقد مع كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو والموزيمبيقي لويس ميكسوني وكريم فؤاد لاعب نجوم المستقبل وحسام حسن مهاجم سموحة، بالموسم المقبل.



