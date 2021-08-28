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ورق عنب وبط مسكوفي.. "التموين" تضيف سلع جديدة ضمن نقاط الخبز

السبت 28/أغسطس/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
أحمد فشير
تقوم شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بطرح ورق عنب مجمد زنه 800 جرام بسعر 36 جنيه، وورق كرنب مجمد زنه 800 جرام بسعر 36 جنيه وشوربة خضار مجمدة تتراوح من 9 جنيه الى 9.5 جنيه زنه 400 جرام ،كذلك طرح السمان عدد 2 قطعة جامبو 29.5 جنيه وبط مسكوفى مجمد 38.5 جنيه ،كما يتم طرح الفراخ بسعر 37 جنيه كيلو المجمد كما يتم طرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية أيضا ضمن سلع فارق نقاط الخبز.

وتوفر الشركة، كافة منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن المجمدة ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع التي تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد في استهلاك الخبز المدعم، كما يتم صرف السلع التموينية ضمن مقررات شهر أغسطس الجاري بقيمة الدعم المخصص لعدد أفراد الأسرة المقيدين على بطاقة التموين حيث يحصل كل فرد مقيد ببطاقة التموين على سلع بقيمة 50 جيه شهريا .

وتعمل شركة المجمعات الاستهلاكية، من خلال منافذها على توفير العديد من السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية لطرحها ضمن سلع فارق نقاط الخبز ومنها كافة السلع الاساسية والبقوليات كما يتم طرح أيضا اللحوم المجمدة بسعر 65 جنيها للكيلو، واللحوم المفرومة 500 جرام بـ 32.5 جنيه، والبرجر المجمدة زنه 400 جرام بسعر 30 جنيه والسجق المجمد زنه 400 جرام بـ 30 جنيه وكفتة مجمدة زنه 400 جرام سيخ" بسعر 30 جنيه.

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