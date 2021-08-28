رئيس هيئة قناة السويس يفجر مفاجأة عن رسوم عبور أكبر سفينة في العالم (فيديو)

وأشار إلى أن القناة شهدت اليوم مرور أكبر مشفى عائم في العالم، وهذه السفينة تقدم خدمتها للدول التي تشهد أزمات بشكل مجاني، ولذلك قامت القناة بالسماح للسفينة بالمرور من القناة مجانًا.



علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على مرور أكبر سفينة حاويات في العالم من مجرى قناة السويس، قائلًا: "هذه أكبر سفينة في العالم بمعدل 24 ألف حاوية، وهذه أول رحلة لها من الصين لهولندا".وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن هذه السفينة تابعة للشركة المالكة للسفينة الجانحة إيفرجيفن، وهذا يأتي في إطار توطيد العلاقات بين الخط الملاحي للقناة والشركة المالكة للسفينة.ولفت إلى أن ممر قناة السويس قادر على أن يستقبل كل السفن العملاقة في العالم بنسبة 100%، مضيفًا أن عائد القناة من مرور أكبر سفينة في العالم اليوم وصل لـ1.2 مليون دولار.