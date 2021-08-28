الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

يخطط مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في مركز خط الوسط بالموسم الجديد.





الزمالك يقترب من ضم دونجا





كشف مصدر داخل نادي الزمالك أخر تطورات ملف صفقات الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الميركاتو الصيفي الجاري قبل إنطلاق الموسم الجديد.





وتابع المصدر أن مسؤولي القلعة البيضاء توصلوا لاتفا مع نظرائهم بنادى بيراميدز لضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكمل المصدر أن المفاوضات لا تزال جارية بين إداراتي الناديين جارية، مشيرا إلى أن الزمالك اقترب من حسم الصفقة خاصة فى ظل رغبة دونجا بالانضمام للفارس الأبيض في الموسم الجديد.





وأتم المصدر موضحا أن المفاوضات حاليًا بين الزمالك وبيراميدز تجرى بشأن المقابل المادى لحسم صفقة انتقال نبيل عماد دونجا إلى القلعة البيضاء في الموسم الجديد.