أحمد موسي: الأهلي عامل صفقات ضرب نار ومبروك على الزمالك الدوري (فيديو)

قدم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة إلى نادي الزمالك بعد حصد لقب الدوري الممتاز لأول مرة منذ 6 سنوات، قائلًا:" الزمالك سهران منذ يوم الأربعاء ولم ينام منذ ذلك اليوم حتى التتويج بلقب الدوري أمس الجمعة، ولهم حق في الفرحة بحصد اللقب"..



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت: "لأهلي عامل صفقات ضرب نار.. صفقات نار، وما زال هناك العديد من الصفقات التي ينتظر الأهلي الإعلان عنها".



وتعاقد الأهلي مع كريم فؤاد، مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات، والموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة، الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي، وحسام حسن لاعب سموحة، كاشفا أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قام بالاتصال مع فرج عامر رئيس نادي سموحة وتم الاتفاق على انتقال حسام حسن إلى القلعة الحمراء.



