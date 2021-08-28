"الزراعة" تسلم بونات بـ 12 ألف جنيه ضمن مبادرة تحويل السيارت للعمل بالغاز

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتسليم " بونات " تموين السيارات للسائقين، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي .





وقام الوزير واللواء أشرف الداودي محافظ قنا وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، بتسليم 12 بون لتموين سيارات الأجرة الجديدة بقيمة ألف جنيه لكل سائق ممن قاموا بإحلال سياراتهم " الكبود " إلى ميكروباص وذلك ضمن مبادرة " إحلال وتجديد سيارات الكبود إلى ميكروباص " بتسهيلات كبيرة من البنك الزراعى المصرى .





وأوضح محافظ قنا أن المبادرة تهدف إلى توفير وسيلة نقل آمنة وآدمية لأهالى المحافظة وكذا إضفاء مظهر حضارى على وسائل المواصلات الداخلية، مشيرا إلى أنه تم تسليم 91 سائق بونات مماثلة كمرحلة أولى من اجمالى 160 سائق مستحق وذلك فى شهر يوليو الماضى .





تأتى مبادرة مبادرة " إحلال وتجديد سيارات الكبود إلى ميكروباص "، فى اطار المشروع القومي الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بهدف تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي يتمثل فى توفير وسيلة حضارية للمواطن المصري .





من جانبه أكد علاء فاروق أن البنك الزراعى المصرى يقدم العديد من التسهيلات لملاك السيارات الكبود الراغبين فى تحديث سياراتهم إلى ميكروباص داعيا اياهم إلى سرعة التوجه إلى فروع البنك المنتشره بمختلف أنحاء المحافظة للإستفادة من تلك التسهيلات، مؤكدا أن الدولة عازمة على تطوير وسائل المواصلات خلال الفترة المقبلة .





جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد قام بزيارة لمحافظتي الاقصر وقنا تفقد خلالها العديد من المشروعات الزراعية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري