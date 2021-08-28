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ثاني أكبر منتجي النفط الروسي يسجل أعلى إيرادات ربعية في 3 أعوام

السبت 28/أغسطس/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
حققت شركة لوك أويل، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، أعلى إيرادات ربع سنوية خلال ما يقرب من ثلاثة أعوام بعد انتعاش أسعار الطاقة، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس.

وأعلنت الشركة تحقيق صافي ربح 189.8 مليار روبل (2.6 مليار دولار) في الربع الثاني بدعم من ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد خسارة 18.7 مليار قبل عام.

وأسهمت قيود مفروضة على الإنتاج من جانب مجموعة "أوبك +" لكبار الدول المنتجة للنفط في دعم الأسعار، وفقا لـ"الألمانية".

وقالت "لوك أويل" إن إنتاجها من النفط الخام في روسيا في الربع الثاني ارتفع بنحو 170 ألف برميل يوميا مقارنة بـأيار (مايو) 2020.

وانخفض الإنتاج في مشاريع دولية محددة، وعلى الأخص، كان إنتاج مشروع غرب القرنة - 2 في العراق أقل 50 ألف برميل يوميا عن طاقة المشروع.

وقالت "لوك أويل" إن الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين ارتفعت إلى 339.8 مليار روبل من 137.2 مليار. وزادت التدفقات النقدية الحرة إلى 212 مليار روبل من 25.5 مليار.

ومن المرجح أن يسمح انتعاش التدفق النقدي الحر بعد تأثره بجائحة كورونا للشركة بزيادة نسبة صافي الربح الذي يتم توزيعه.

كما أعلن المنافسون المحليون، ومن بينهم شركة "روسنفت"، تحقيق أرباح كبيرة في الربع الثاني من 2021، في حين زاد منافسون عالميون مثل "رويال داتش شل" المدفوعات للمساهمين.

وارتفعت عائدات "لوك أويل" بأكثر من الضعف لتصل إلى 2.2 تريليون روبل (29.8 مليار دولار) خلال الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، وتجاوزت تقديرات جميع المحللين.

وبلغ التدفق النقدي الحر، وهو أساس صافي الربح الموزع، 112.2 مليار روبل في الربع الثاني، ليصل الإجمالي خلال النصف الأول من العام إلى 275.8 مليار روبل.

وأنتجت روسيا في المتوسط 10.41 مليون برميل يوميا من النفط ومكثفات الغاز في الفترة بين الأول من آب (أغسطس) والـ23 منه، مقارنة بـ10.46 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) رغم خطط زيادة الإنتاج.

وقالت مصادر، إن تراجع الإنتاج يرجع بشكل أساسي إلى حريق في محطة معالجة تابعة لـ"جازبروم" في شمال البلاد.

وأعلنت روسيا سابقا، أنها سترفع إنتاجها النفطي بنحو 100 ألف برميل يوميا من آب (أغسطس)، تماشيا مع اتفاق أبرمته مع مجموعة "أوبك +" لكبار منتجي الخام لتقليص قيود على الإنتاج تدريجيا.

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