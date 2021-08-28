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السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

السبت 28/أغسطس/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة".

وكان أكد الرئيس أن انعقاد قمة "بغداد للتعاون والشراكة" يأتي تأكيدا على الرغبة غير المسبوقة للتعاون بين دول المنطقة، وقال: "نسعى لاتفاق أرحب من التعاون لصون أمن واستقرار المنطقة".

ووجه السيسي الشكر والتقدير لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمبادرته بعقد ذلك المؤتمر الهام.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره.

الكلمات المفتاحية

مؤتمر بغداد بوابة الفجر الفجر السيسي

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