السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة".

وكان أكد الرئيس أن انعقاد قمة "بغداد للتعاون والشراكة" يأتي تأكيدا على الرغبة غير المسبوقة للتعاون بين دول المنطقة، وقال: "نسعى لاتفاق أرحب من التعاون لصون أمن واستقرار المنطقة".





ووجه السيسي الشكر والتقدير لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمبادرته بعقد ذلك المؤتمر الهام.



