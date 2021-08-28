جيسي عبده تخطف الأنظار بإطلالة جديدة





نشرت الممثلة اللبنانية ​جيسي عبدو​ صورة جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي فاجأت فيها متابعيها بلوكها الجديد الذي خطف أنظارهم.



وأطلت جيسي بشعر مجعد وماكياج ناعم أبرز جمال ملامها، وكتبت جيسي: " أنت أعظم بكثير من ان تحلم أحلامًا صغيرة"



وكانت جيسي قد توجهت بالشكر لوزير الصحة حمد حسن، وذلك بعدما تمكن أمس من توقيف الصيادلة المحتكرين للدواء في العديد من المناطق اللبنانية، متمنية أن لا يتم الإفراج عنهم، بل محاسبتهم، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وعلقت جيسي قائلة :"معاليك شكرًا على مجهودك، بس هودي التجار البلا ضمير لازم يتعاقبو وينسجنو ويتصادر كل مخزونن شو يلي بيأكد انن رح يبيعون كلن وما يرجع يخزنن مرة تانية بمطرح تاني.