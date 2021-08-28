"رواد النيل" تشارك في تنفيذ يموله الاتحاد الأوروبي لدعم ريادة الأعمال

قالت الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية، إن المبادرة ستدخل شراكة تسمح لها بتنفيذ مشروع يموله الاتحاد الأوروبي لدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر متمثلاً في منصة " Ecosys+ " والتي تعمل كمسرعة أعمال.





وأضافت المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل - في تصريح لها اليوم السبت - أن المنصة ستعرض جميع الفرص المتاحة لنمو الشركات الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة وتربط حاضنات الأعمال والمسرعات وأصحاب الخبرات المختلفة من خلال منصة إلكترونية واحدة، وبالتالي تسهل الوصول لكافة طرق الدعم الممكنة سواء المادي أو الإرشادي.





وأضافت لبيب أن المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي تستمر مدته 30 شهراً، ويشارك في تنفيذه مبادرة رواد النيل بالتنسيق مع جهات أخرى منها أكاديمية البحث العلمي، المجلس الصناعي للتنكولوجيا والإبتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى شركات Yomken ، و EIS ، و SITES .





ويستهدف المشروع رواد الأعمال الذين لديهم أفكار مبتكرة ويبحثون عن دعم مادي أو يسعون للتعاون مع خبرات أخرى أو تسويق منتجاتهم، حيث يساعد على عرض الأفكار الابتكارية على السوق والحصول على الدعم المطلوب، كما يساعد أيضا على دعم الابتكار التشاركي .