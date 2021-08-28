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إلتشي يفرض التعادل على إشبيلية بالدوري الإسباني

السبت 28/أغسطس/2021 - 10:29 م
يوسف النصيري
يوسف النصيري
وكالات
سقط فريق أشبيلية في فخ التعادل 1/1 أمام مضيفه إلتشي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، والتي شهدت أيضا فوز أتلتيك بلباو على سلتا فيجو 1 / صفر، وريال سوسيداد على ليفانتي 1 / صفر.

وتقدم إلتشي بهدف سجله اينزو روكو في الدقيقة 11 وتعادل أشبيلية عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 40.

ورفع أشبيلية رصيده إلى سبع نقاط، جمعها من الفوز في أول مباراتين على رايو فاليكانو 3 / صفر وخيتافي 1 / صفر.

فيما حصد إلتشي ثاني نقاطه في الدوري هذا الموسم، حيث تعادل في الجولة الأولى مع أتلتيك بلباو سلبيا قبل أن يخسر أمام أتلتيكو مدريد بهدف نظيف.

وفي المباراة الثانية، فاز فرق أتلتيك بلباو على مضيفه سلتا فيجو 1 / صفر.

ويدين بلباو بالفضل في هذا الفوز للاعبه إينياكي ويليامز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34.

ورفع بلباو رصيده إلى خمس نقاط جمعها من التعادل في أول مباراتين أمام إلتشي سلبيا وبرشلونة 1/1، فيما توقف رصيد سلتا فيجو عند نقطة واحدة حصدها من التعادل سلبيا مع أوساسونا في الجولة الثانية، علما بأنه خسر في الجولة الأولى أمام أتلتيكو مدريد 1 / 2.

وفي المباراة الثالثة، فاز ريال سوسيداد على ليفانتي بهدف نظيف سجله أندير بارينتشيا في الدقيقة 42.

ورفع سوسيداد رصيده إلى ست نقاط، علما بأنه خسر في الجولة الأولى أمام برشلونة 2 / 4 وفاز على رايو فاليكانو في الجولة الثانية 1 / صفر.

فيما توقف رصيد ليفانتي عند نقطتين جمعهما من التعادل في أول جولتين أمام قادش 1/1 وأمام ريال مدريد 3/3.

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