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كارمن لبس تتضامن مع أمل عرفة بعد اعتذارها عن حارة القبة بسبب ظلم المنتجين

السبت 28/أغسطس/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
لمياء علي



تضامنت الممثلة ​كارمن لبس​ مع الممثلة ​أمل عرفة​ التي إعتذرت مؤخراً عن دورها في مسلسل "حارة القبة"، مشيرة إلى أن شركات الإنتاج يجب أن تقدر سنين الخبرة التي يمتلكه الممثل، لا الوقت الذي يستهلكه لإنهاء مشاهده، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت لبس قائلة :" كتبت مرة قبل هلق اذا بخلّص شغلي بس ب٣٠ دقيقة هيدا لأني بقيت ١٠ سنين إتعلم كيف خلّص ب٣٠ دقيقة. حقّي عليك سنين الخبرة مش الدقايق".

وتابعت لبس :"بتفهّم تماماً موقفك وبحيّيكي عليه، مع تمنياتي إنو شجاعة موقفك تكون سبب للتغيير للأفضل وحتى تبقى الدراما السورية والعربية بمستوى عالي، بحبك أمل".

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