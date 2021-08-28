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الجامعة العربية: يجب احترام سيادة العراق قولا وفعلا (فيديو)

السبت 28/أغسطس/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية لا تخفي مواقفها وهى مواقف مبنية على الدول الأعضاء، ومتخذة في مجلس الجامعة.

وأشار "زكي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "العربية الحدث"، مساء السبت، إلى أن الدول التي تنتقص من سيادة العراق معروفة، معلقا: "يجب على الجميع مراجعة مواقفهم"، منوها بأنهم وضعوا أكثر من خط تحت احترام سيادة العراق قولا وفعلا، مضيفا أنهم يرون أمور مقلقة تضع العراق في مآزق عديدة.

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنه إذا وجد آلية لمتابعة العمل في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" فأنه ربما أن تكون هذه الآلية نواه لشيىء جديد يجنب العراق التجاذبات.

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