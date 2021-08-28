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تشجيعا للمواطنين.. فرق متنقلة للتطعيم بلقاح كورونا في مكتبة دمنهور

السبت 28/أغسطس/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
أعلنت مكتبة مصر العامة بدمنهور، تواجد فرق متنقلة لتشجيع المواطنين علي تلقي لقاح فيروس كورونا، يوم الأربعاء المقبل في تمام التاسعة صباحا ولمدة 12 ساعة.

وقالت المكتبة، إن الفرق المتنقلة لخدمة المواطنين الذين لم يحصلوا على أى جرعة من لقاح فيروس كورونا والمسجلين على موقع وزارة الصحة ولم تأتيهم رسالة بموعد ومكان أخذ اللقاح، مع ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وذلك فى إطار جهود الدولة لسرعة الإنتهاء من تلقى جميع المواطنين والعاملين بالمصالح الحكومية والقطاعات والمصانع للقاح كورونا، حيث تم حتى الآن توفير عدد 50 فريق ثابت ومتحرك بمحافظة البحيرة، وجارى زيادة تلك الفرق لتقديم اللقاح للمواطنين المترددين فى أسرع وقت ومنع حدوث اى تزاحم.

كما يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير اللقاح والفرق اللازمة لتطعيم المواطنين ضد الفيروس والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، لسلامة وصحة الجميع، ولن يتم السماح بدخول أى موظف لم يحصل على التطعيم ووجود الشهادة الخاصة بذلك.

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