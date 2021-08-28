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الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

السبت 28/أغسطس/2021 - 11:03 م
الزمالك
الزمالك
محمد الصو

بات نادي الزمالك برئاسة المستشار حسين لبيب، قريبا بشكل كبير من التوقيع مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات مع الفريق السماوي للتوقيع مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق، وتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

وأبدى بيراميدز موافقته في رحيل اللاعب للقلعة البيضاء، ولكنه اشترط الحصول على خدمات عبدالله جمعة ومبلغ مالي لاتمام الصفقة.

ومن المقرر أن يحاول الزمالك في تخفيض مطالب نادي بيراميدز، حيث تعد هذه الخطوة هي الأخيرة وفي حال الاتفاق تتم الصفقة بشكل رسمي.

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نبيل عماد دونجا رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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