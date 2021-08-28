بهذه الطريقة.. أحمد سعد يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة

نشر الفنان أحمد سعد صورة بوستر لأغنيته الجديدة غير واضحة يشاركه فيها مطرب آخر غير معلن عنه،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



علق "سعد" على الصورة قائلًا:"تفتكرو بعمل ايه مع مين".





يذكر أن آخر أن أحمد سعد طرح مؤخرًا الأغنية الدعائية لفيلم "٢٠٠ جنية" والذي تحمل نفس الاسم وهي من كلمات عبدالله حسن وألحان إسلام معز وتوزيع عمرو صلاح.