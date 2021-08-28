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صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

السبت 28/أغسطس/2021 - 11:29 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
الفجر الرياضي
بدأ مسؤولو النادي الأهلي ومسئولى الزمالك في تدعيم صفوف فرقهم من أجل ضم لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حيث كشفت مصادر "الفجر الرياضي" عن وجود رغبة قوية لدى مسئولى الفريقين من أجل ضم مصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية والمقرر أن تنتهي بنهاية الشهر الجاري.

وأشارت مصادرنا إلى أن اللاعب يريد الانتقال إلى المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، والذي لعب له من قبل وهو في قطاع الناشئين.

وأوضحت أن مسئولى القلعة الحمراء بدأوا بالفعل محادثه مسئولى الإنتاج الحربي من أجل ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر تواصل نادي الزمالك إلى أتفاق شبه رسمي مع إدارة الإنتاج الحربي من أجل ضم اللاعب خلال الميركاتو الجاري.

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ضم مصطفى البدري الزمالك الاهلي

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