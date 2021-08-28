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إحالة وكيل مدرسة للتحقيق لتعديه لفظيا على فريق طبي بنجع حمادي

السبت 28/أغسطس/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أحال راجح صابر الطيب مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، وكيل مدرسة بنجع حمادي، لتعديه باللفظ علي أفراد إحدي الفرق الطبية بإحدي المدارس التابعة للإدارة التعليمية بنجع حمادي والمخصصة كمقار لتلقي لقاح فيروس " كورونا " للمعلمين.

من جانبه أوضح مدير عام التعليم بنجع حمادي ل " المركز الإعلامي للإدارة التعليمية " أن مثل هذه التصرفات فرديةولا ينبغي الاتيان به من قبل أحد أفراد المؤسسة التعليمية بنجع حمادي، مؤكدا علي المواجهة السريعة لها بحزم ووفق القانون.

وأشاد الطيب، بجهود الفرق الطبية المبذولة لتقديم لقاح فيروس " كورونا " للزملاء المعلمين والعاملين بقطاع التعليم بنجع حمادي، والمتابعة الجادة والمستمرة وتذليل العقبات من جانب الدكتور بدوي المعاون مدير الإدارة الصحية بنجع حمادي وفريق عمله المتميز، متمنيا لهم التوفيق والسداد في مجال عملهم.
#المركز الإعلامي - إدارة نجع حمادي التعليمية

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