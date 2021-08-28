بعد تسمم 14 شخصًا بسوهاج.. تحذير عاجل في الإسكندرية من تناول الفسيخ

قالت مها غانم، مدير مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، في تعليقها على تسمم 14 شخصًا في سوهاج، إن هناك أكثر من نوع من التسمم بسبب تناول الفسيخ.



وأضافت "مها" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على فضائية "دي أم سي" اليوم السبت، أن هناك نوع من التسمم بسبب الفسيخ مثله مثل أي تسمم غذائي عادي نتيجة تعرض الغذاء للذباب أو انتهاء الصلاحية، مشيرة إلى أن أغراضه تتنوع ما بين الترجيح والإسهال ومغص في البطن.



وأشارت إلى أن هذا النوع يمكن علاجه خلال يوم أو اثنين حسب الكمية المتناولة من خلال تناول السوائل والمطهرات قبل أن تتحسن الحالة الصحية، موضحة أن النوع التسمم الثاني ناتج عن تسمم الفسيخ نفسه بميكروب وجود في السمك يتم تحليله ويسقط منه سائل سام.



وأوضحت أن هذا السم لا يتأثر بأي إضافات سواء ليمون أو ملح أو غيرها ويسبب ارتخاء كامل في العضلات قد تصل إلى عضلات التنفس ويسبب للشخص اختناق قد يحدث خلال 24 ساعة وحتى ثلاث أيام، لافتة إلى أن 99% من الحالات يتم إنقاذها قبل أن يتطور ويحدث شلل في العضلات.

