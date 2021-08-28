فاروق الباز: رغم حصولي على الجنسية الأمريكية أفضل أن يقال لي العالم المصري

قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، إنه حصل على الجنسية الأمريكية ولكنه مازل مصري أمريكي، معلقا: "أفضل أن يقال لي عالم الفضاء المصري.. فمازالت كلمة مصري هى البداية".



وأشار "الباز"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "سكاي نيوز"، مساء السبت، إلى أن اختيار نورا المطروشي كأول رائدة فضاء عربية شيىء هام للغاية، مضيفا: "كان يقال لنا منذ سنوات طويلة لا تفكروا في وصول سيدة إلى الفضاء، ولكن الوضع الآن اختلف"، مشيدا بالإمارات لدخولها هذا المضمار.



وأكد الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، أن المرأة تستطيع أن تفعل ما يقوم به الرجل تماما، وليس هناك أي شيىء يمنع عمل المرأة في الفضاء.

