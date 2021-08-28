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الدوري الفرنسي.. نيس يكتسح بوردو برباعية ويصعد للوصافة

السبت 28/أغسطس/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات
تقدم فريق نيس لوصافة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفضل فوزه الساحق على ضيفه بوردو (4-0)، اليوم السبت، في المرحلة الثالثة.

وتقدم جاستن كلويفرت بهدف في الدقيقة السابعة.

ثم أضاف أمين جويري الهدفين الثاني والثالث لنيس في الدقيقين 33 و42.

واختتم كيفرين تورام برباعية نيس في شباك بوردو بالدقيقة 85.

الفوز رفع رصيد نيس إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف باريس سان جيرمان المتصدر.

وتوقف رصيد بوردو عند نقطتين في المركز السابع عشر.

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