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بعد واقعة التعدي على محامي بقسم المنتزه.. "فرعية الإسكندرية" تشكر نقيب المحامين

السبت 28/أغسطس/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
آيات عامر
أصدرت نقابة المحامين بالإسكندرية بقيادة النقيب عبد الحليم علام، بيانًا بشأن الأحداث الجارية بخصوص واقعة الاعتداء على المحامي من قبل ضابط الشرطة داخل ديوان قسم شرطة أول المنتزه، مؤكده أنها لا تسعى للانتقام أو الرغبة في التشفي ولكنها تسعى إلى ترسيخ مبدأ احترام حق الدفاع وأن المحاماة عزيزة كريمة وأن احترامها دورها دليل على رقي الشعوب.

وقال النقيب الفرعي في بيانه كالآتي:

"إيماء إلى الأحداث الجارية بخصوص واقعة الاعتداء على المحامي من قبل ضابط الشرطة والذي أمرت نيابة المنتزه الكلية بحبس الضابط أربعة أيام على ذمة التحقيق، فإن نقابة المحامين بالإسكندرية نقيبًا وأعضاءً تتوجه بالشكر إلى جموع المحامين في مصر، لوقوفهم ومؤازرتهم للحق ولإعلاء سيادة القانون، ولمعالي النقيب العام للمحامين ومجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين ومجالسهم".

أوضاف البيان: "وتوجه بالشكر إلى معالي النائب العام، ومعالي المستشار المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف ومعالي المستشار المحامي العام لنيابات المنتزه والساد أعضاء نيابة المنتزه الجزئية لجدية التحقيق وشفافيته، كما شكر وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية والأجهزة الأمنية على موقفها الداعم والمساند وحرصهم على إعلاء سيادة القانون".

وقال إن نقابة الإسكندرية في هذا المنعطف الخطير إذ تؤكد على أننا لا نسعى للانتقام أو الرغبة في التشفي ولكننا نسعى إلى ترسيخ مبدأ احترام حق الدفاع وأن المحاماة عزيزة كريمة وأن احترامها دورها دليل على رقي الشعوب، كما أننا نؤكد أن ما وقع من اعتداء ما هو إلا تصرف فردي يسأل مقترفه وأن ذلك لا يعفر صفو العلاقة بين المحامين وكافة الأجهزة.

وتهيب نقابة الإسكندرية بمختلف النقابات الفرعية بضبط النفس وانتظار كلمة القانون.

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