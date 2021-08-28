دور مختلف بالنسبالي.. بهذه الطريقة منة فضالي تروج لفيلمها الجديد

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها من فيلهما الجديد "من القلب"،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



علقت "فضالي" على الورة قائلة:" دينا الكاشف من فيلم في القلب إخراج دكتور مرقص عادل انتاج شركة الريماس دور مختلف بالنسبالي ان شاء الله يعجبكم"



والجدير بالذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة كلًا من أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، أحمد مالك،أحمد داش، إخراج محمد سامي