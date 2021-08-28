يوسف الحسيني: معركة الوعي لن تنتهي.. ومصر تسعى لتصفية الأجواء مع الجميع (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن معركة الوعي لم ولن تنتهي، وهذا يرجع إلى أن الطبيعة البشرية تميل نحو النسيان، خاصة مع الاستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية.



وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت،: "الناس هتبدأ تركن، لازم الناس تخليها دائمًا في حالة تأهب، وهذا ينطبق على الشعب المصري والعراقي".



ولفت إلى أن مصر لا تريد من بغداد أي شيء سوى الاستقرار والنمو، خاصة ان استقرار العراق سينعكس على كل دول المنطقة بما فيها مصر، وهذا ما يعكس اهتمام الرئيس السيسي ببغداد، ولذلك شارك الرئيس السيسي في مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، بهدف دعم العراق.



وأشار إلى أن كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر بغداد كان شديدة الأهمية والوضوح والصراحة، لافتَا إلى أن اللقاءات التي حدثت في بغداد على هامش المؤتمر تعكس حالة صفاء الأجواء، وهذا يظهر على الابتسامات المرسومة على الوجوه، معقبا: "شوف الرئيس قابل مين، وشوف وجه الرئيس كان عامل إزاي، مش عملت جاهدة على تصفية كل الأجواء وتصفير كافة المشاكل".