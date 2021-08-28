عمرو محب يعلن القبض على مخترق حسابه بموقع التواصل الاجتماعي





كشف الدكتور عمرو محب مترجم مدرب الأهلي، بيتسو موسيماني، عن القبض على من قام باختراق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم.





وكتب الدكتور عمرو محب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "الحمد لله تم القبض على مخترق حسابي الشخصي على فيسبوك".





وتابع: "بأشكر قيادات مباحث الإنترنت على مجهوداتهم الكبيرة".





وواصل: "جزيل الشكر أيضًا لرجال الأمن بمحافظة البحيرة.. كما أشكر ايضا كل الناس اللي تواصلوا معايا ودعموني أثناء سرقة حسابي".





وواصل أن مخترف حسابه من شبراخيت في البحيرة وهو من قام بسرقة حساب وزير الرياضة الأسبق خالد عبد العزيز.









وأضاف: "نتمنى من الله دوام التوفيق، وإن شاء الله النجاح يكون دائما حليف نادينا العظيم ورئيسه القدوة وجمهوره الوفي".



