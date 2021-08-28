Advertisements

عمرو محب يعلن القبض على مخترق حسابه بموقع التواصل الاجتماعي

السبت 28/أغسطس/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

كشف الدكتور عمرو محب مترجم مدرب الأهلي، بيتسو موسيماني، عن القبض على من قام باختراق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم.

وكتب الدكتور عمرو محب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "الحمد لله تم القبض على مخترق حسابي الشخصي على فيسبوك".

وتابع: "بأشكر قيادات مباحث الإنترنت على مجهوداتهم الكبيرة".

وواصل: "جزيل الشكر أيضًا لرجال الأمن بمحافظة البحيرة.. كما أشكر ايضا كل الناس اللي تواصلوا معايا ودعموني أثناء سرقة حسابي".

وواصل أن مخترف حسابه من شبراخيت في البحيرة وهو من قام بسرقة حساب وزير الرياضة الأسبق خالد عبد العزيز.


وأضاف: "نتمنى من الله دوام التوفيق، وإن شاء الله النجاح يكون دائما حليف نادينا العظيم ورئيسه القدوة وجمهوره الوفي".

الكلمات المفتاحية

مخترق حساب عمرو محب عمرو محب رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 9 دقيقة

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

منذ أقل من ساعتين

بعد عودة رونالدو.. بوجبا يكشف عن فريقه الجديد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

منذ 42 دقيقة

الصفقة انتهت.. نجم الأهلي إلى الدوري التركي

منذ حوالي 3 ساعات

زاد في 4 سنوات 7 مليون نسمة.. تعرف على عدد سكان مصر حتى ظهر اليوم (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مذبحة القلعة.. موسيماني يطرد 8 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس بالدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ حوالي 8 ساعات

شقيق بدرية طلبة يهددها "انتوا اللي بدأتوا الحرب معايا"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:01 م

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

10:30 م

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

04:31 م

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

09:01 م

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

11:29 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements