Advertisements

منتخب السويس يواصل تدريباته بمشاركة الصفقات استعدادا للموسم الجديد

السبت 28/أغسطس/2021 - 11:39 م
بوابة الفجر
محمود ابو الليل


خاض فريق منتخب السويس مرانه المسائي تحت الأضواء الكاشفة استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني .

وواصل سعد فاروق المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي منتخب السويس تركيزه على النواحي الخِططية والتكتيكية خلال مران الفريق الذي أقيم على ملعب السويس القديم .

كما أجرى اللاعبون تقسيمة مصغرة اختتم بها المران وشهد التدريب العديد من التدخلات الفنية لسعد فاروق لتلقين لاعبيه عدد من التعديلات الفنية المتعلقة بالانتشار في الملعب والربط بين الخطوط الثلاثة وكذا التحرك بدون كرة وتكثيف الضغط الهجومي على مرمى المنافس.


وكان نجح مجلس ادارة نادى منتخب السويس برئاسة محمد هلال التعاقد مع 14 لاعب جديدا هم، حسنى ذكى لاعب وسط زد اف سى وسيراميكا كليوباترا السابق، هانى رشدى مهاجم الزمالك السابق، و عبد الرحمن السويسى مهاجم حرس الحدود السابق ، كما تعاقد مع الحارس أحمد سعيد لاعب الترساتة، و محمد رزق ظهير ايمن شباب ابو حماد، أحمد عماد ضبش لاعب وسط الفيوم، كريم الشافعى لاعب و سط الفيوم، جاستس ارثر ( غانا ) مدافع ديروط، باسم عادل مدافع القناة، كريم حسن جناح فاركو، احمد حاتم ظهير ايمن دكرنس السابق، محمد حموده ظهير ايسر دكرنس السابق، محمد علاء جناح ابو قير للاسمدة، وأخيرًا تم التعاقد مع احمد عبد الحكيم مدافع الفيوم السابق.


أخبار تهمك

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

الصفقة انتهت.. نجم الأهلي إلى الدوري التركي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس بالدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

بعد عودة رونالدو.. بوجبا يكشف عن فريقه الجديد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مذبحة القلعة.. موسيماني يطرد 8 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

شقيق بدرية طلبة يهددها "انتوا اللي بدأتوا الحرب معايا"

منذ حوالي 10 ساعات

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

منذ ساعة الا ربع

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 14 دقيقة

زاد في 4 سنوات 7 مليون نسمة.. تعرف على عدد سكان مصر حتى ظهر اليوم (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:01 م

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

10:30 م

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

04:31 م

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

09:01 م

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

11:29 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements