منتخب السويس يواصل تدريباته بمشاركة الصفقات استعدادا للموسم الجديد





خاض فريق منتخب السويس مرانه المسائي تحت الأضواء الكاشفة استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني .



وواصل سعد فاروق المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي منتخب السويس تركيزه على النواحي الخِططية والتكتيكية خلال مران الفريق الذي أقيم على ملعب السويس القديم .



كما أجرى اللاعبون تقسيمة مصغرة اختتم بها المران وشهد التدريب العديد من التدخلات الفنية لسعد فاروق لتلقين لاعبيه عدد من التعديلات الفنية المتعلقة بالانتشار في الملعب والربط بين الخطوط الثلاثة وكذا التحرك بدون كرة وتكثيف الضغط الهجومي على مرمى المنافس.





وكان نجح مجلس ادارة نادى منتخب السويس برئاسة محمد هلال التعاقد مع 14 لاعب جديدا هم، حسنى ذكى لاعب وسط زد اف سى وسيراميكا كليوباترا السابق، هانى رشدى مهاجم الزمالك السابق، و عبد الرحمن السويسى مهاجم حرس الحدود السابق ، كما تعاقد مع الحارس أحمد سعيد لاعب الترساتة، و محمد رزق ظهير ايمن شباب ابو حماد، أحمد عماد ضبش لاعب وسط الفيوم، كريم الشافعى لاعب و سط الفيوم، جاستس ارثر ( غانا ) مدافع ديروط، باسم عادل مدافع القناة، كريم حسن جناح فاركو، احمد حاتم ظهير ايمن دكرنس السابق، محمد حموده ظهير ايسر دكرنس السابق، محمد علاء جناح ابو قير للاسمدة، وأخيرًا تم التعاقد مع احمد عبد الحكيم مدافع الفيوم السابق.





