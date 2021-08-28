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بورتو يقتنص صدارة الدوري البرتغالي

السبت 28/أغسطس/2021 - 11:35 م
بورتو
بورتو
وكالات
اقتنص فريق بورتو صدارة الدوري البرتغالي الممتاز بفوزه على ضيفه اروكا 3 /صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة التي شهدت تعادل فيزيلا مع ضيفه بوافيستا 1 /1.

ورفع بورتو رصيده في الصدارة إلى عشر نقاط بفارق الأهداف عن اشتوريل صاحب المركز الثاني وتوقف رصيد اروكا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.

وتقدم ماتيوس اوريبي بهدف لبورتو في الدقيقة 24 ثم أضاف مهدي طارمي الهدف الثاني في الدقيقة 34 واختتم إيفان ماركانو التسجيل في الدقيقة 63.

وفي مباراة أخرى، تقدم بوافيستا بهدف عن طريق جوستافو سوابير في الدقيقة 51 لكن كوفي كواو أدرك التعادل لفيزيلا في الدقيقة 74.

ورفع بوافيستا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس مقابل أربع نقاط لفيزيلا في المركز الحادي عشر.

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