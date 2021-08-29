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لاتسيو يصعق سبيزيا بسداسية في الدوري الإيطالي

الأحد 29/أغسطس/2021 - 12:00 ص
لاتسيو
لاتسيو
وكالات
لقن فريق لاتسيو ضيفه سبيزيا درسا في فنون وتغلب عليه 6 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، والتي شهدت أيضا تعادل أتالانتا مع بولونيا سلبيا.

وتقدم سبيزيا بهدف سجله دانييلي فيردي في الدقيقة الرابعة قبل أن يسجل لاتسيو ستة أهداف متتالية عن طريق شيرو إيموبيلي، ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الخامسة و15 والأخيرة من الشوط الأول وفيليبي أندرسون في الدقيقة 47 والسيد هساي في الدقيقة 70 ولويس ألبيرتو في الدقيقة 85.

وشهدت المباراة طرد كيلفن أميان لاعب سبيزيا في الدقيقة 54.

ورفع لاتسيو رصيده إلى ست نقاط وتوقف رصيد سبيزيا عند نقطة واحدة.

وفي المباراة الثانية، تعادل أتالانتا مع بولونيا سلبيا، ليرفع الفريقان رصيدهما إلى أربع نقاط.

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