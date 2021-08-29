"أول جايزة في حياتك"... بهذه الطريقة أحمد زاهر يهنئ ابنته

أعرب الفنان أحمد زاهر عن سعادته بإبنته منى على تكريمها في المسرح الكاثوليكي بدورها في مسلسل ليه لأ 2، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام".



علق "زاهر" على الصورة قائلًا:"مبروك يا منمونتي ياقمر على اول جايزة في حياتك على دور سلمى في مسلسل ليه لأ ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح في حياتك ياروح قلب أبوكي ".



وتابع قائلًا:" شكرا ابونا بطرس شكرا المركز الكاثوليكي شكرا لكل من شارك في مسلسل ليه لأ شكرا ملوكتي على رعايتك واهتمامك بأختك".



ويذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر الدرامية مسلسل " لؤلؤ" تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام بطولة مي عمر،أحمد زاهر،سلوي عثمان،نجلاء بدر