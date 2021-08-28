دبلوماسي سابق: مؤتمر بغداد هدفه الأساسي دعم العراق في المرحلة الانتقالية

قال السفير علي حنفي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مؤتمر بغداد هام وهدفه الأساسي دعم العراق في المرحلة الانتقالية التي تمر بها وذلك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف "حنفي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم السبت أن العراق حاليًا تمر بلحظة تاريخية مهمة من تاريخها المعاصر ولاسيما وأنها على أعتاب انتخابات من الممكن أن تفرض أوضاع مستجدة لنقل العراق إلى وضع مختلف عما عاهدنه في السنوات السابقة.



وأشار إلى أن مؤتمر بغداد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يركز على جهود إعادة الاعمار والتنمية في العراق لإعادة العراق إلى دوره الإقليمي، مؤكدًا على أن دعم دول الجوار للعراق هو هدف أساسي قبل انطلاق الانتخابات.

