يوسف الحسيني يكشف العلاقة بين النصب الإلكتروني وجماعة الإخوان (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن هناك علاقة غير مباشرة ما بين النصب الالكتروني، وجماعة الإخوان الإرهابية، ومؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، معقبًا: "البعض يقول إيه اللي جاب القلعة جنب البحر".



وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، إن النصب الالكتروني يحدث في بسبب عدم توفر الوعي، كما أن جماعة الإخوان الإرهابية انتشرت داخل المجتمع المصري من خلال عدم الوعي، وما حدث في العراق منذ فترة كان بسبب عدم الوعي.



وأضاف: "العراق كان جريحًا فقام البعض بتسليم نفسه لبعض التنظيمات، فظهرت داعش"، لافتَا إلى أن الشيء المشترك في كل ما سبق هو عدم توفر الوعي.

