Advertisements

يوسف الحسيني يكشف العلاقة بين النصب الإلكتروني وجماعة الإخوان (فيديو)

السبت 28/أغسطس/2021 - 11:54 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن هناك علاقة غير مباشرة ما بين النصب الالكتروني، وجماعة الإخوان الإرهابية، ومؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، معقبًا: "البعض يقول إيه اللي جاب القلعة جنب البحر".

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، إن النصب الالكتروني يحدث في بسبب عدم توفر الوعي، كما أن جماعة الإخوان الإرهابية انتشرت داخل المجتمع المصري من خلال عدم الوعي، وما حدث في العراق منذ فترة كان بسبب عدم الوعي.

وأضاف: "العراق كان جريحًا فقام البعض بتسليم نفسه لبعض التنظيمات، فظهرت داعش"، لافتَا إلى أن الشيء المشترك في كل ما سبق هو عدم توفر الوعي.

الكلمات المفتاحية

يوسف الحسيني مؤتمر بغداد النصب الإلكتروني الاخوان اخبار مصر

أخبار تهمك

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ حوالي 8 ساعات

زاد في 4 سنوات 7 مليون نسمة.. تعرف على عدد سكان مصر حتى ظهر اليوم (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بعد عودة رونالدو.. بوجبا يكشف عن فريقه الجديد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

منذ أقل من ساعتين

شقيق بدرية طلبة يهددها "انتوا اللي بدأتوا الحرب معايا"

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس بالدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

منذ ساعة الا ربع

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

الصفقة انتهت.. نجم الأهلي إلى الدوري التركي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

مذبحة القلعة.. موسيماني يطرد 8 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

رواد السوشيال ميديا تهاجم الإرهابي جمال عيد: "أيها المنافق العميل.. الشعب المصري كشف أكاذيبك"

يوسف الحسيني: جماعة الإخوان تعمل على استعباد الشعب المصري.. وهذا هو الدليل (فيديو)

يوسف الحسيني عن أزمة سد النهضة: إثيوبيا عايزه تثبت مصر (فيديو)

يوسف الحسيني: ترليون جنيه حجم أموال جماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

نسرين عكاشة: لم نكن نعلم مصير الدولة المصرية أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية

خالد داوود: جماعة الإخوان الإرهابية حاولت اغتيالي (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:01 م

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

10:30 م

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

04:31 م

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

09:01 م

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

11:29 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements