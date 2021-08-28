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ريال مدريد يفلت من كمين بيتيس بهدف رائع في الدوري الإسباني

السبت 28/أغسطس/2021 - 11:56 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
حقق ريال مدريد فوزا صعبا على نظيره ريال بيتيس في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الإسباني.

ويدين ريال مدريد بهذا الفوز إلى نجمه الإسباني داني كارفخال الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 61 من عمر المواجهة بعد أن استلم عرضية مميزة سددها مرة واحدة.

ورفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 7 في صدارة الدوري الإسباني بنفس الرصيد مع فالنسيا وإشبيلية وريال مايوركا.

وتفوق ريال مدريد في البداية على ديبورتيفو ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدف، وتعادل في الجولة الثانية أمام خيتافي بثلاثة أهداف لمثلهم.

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