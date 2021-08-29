فاروق الباز يكشف مفاجاة عن تأثير التغيرات المناخية (فيديو)

وأشار "الباز"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "سكاي نيوز"، مساء السبت، إلى أن عرب سات يمكن أن يخصص لفهم الصحراء فقط لا غير، حيث أن الغالبية العظمى من صحراء العالم قريبة من خط الاستواء، مضيفا أن تأثير التغيرات المناخية على منطقتنا يعتبر محدود، ولكن تأثير التغيرات المناخية كبيرا على الشمال بسبب وجود الجليد والغابات.





وأوضح الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، أن المناطق التي تقع حول خط الاستواء تأثرها بالتغيرات المناخية أقل من المناطق البعيدة عن خط الاستواء شمالا وجنوبا.



قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، إن الصور الفضائية تساعد العلماء على فهم أمور لم تكن واضحة على الإطلاق، لافتا إلى أنه يرى ضرورة لوجود قمر صناعي يخصص للصحراء، معلقا: "سميته إسلام سات بس حد قالي أيه إسلام سات.. فخليته عرب سات".