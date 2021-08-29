3 نجوم مرشحون لقيادة دفاع الزمالك

يقوم الجهاز الفني للزمالك بالمفاضلة بين 3 صفقات من أجل تدعيم خط الدفاع في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وطالب المدير الفني الفرنسي مجلس إدارة الزمالك بضرورة التعاقد مع مدافع سوبر من أجل معاونة محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني في الموسم المقبل وذلك في ظل تراجع مستوى محمود علاء وافتقاد محمد عبد السلام لعنصر الخبرة.





ويدرس الجهاز الفني للقلعة البيضاء بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إمكانيات كلا من أحمد أيمن منصور نجم دفاع بيراميدز ومحمود مرعى نجم دفاع وادي دجلة ومحمد فتح الله نجم دفاع غزل المحلة.





يذكر أن الزمالك تمكن خلال الساعات الماضية من حسم لقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة عشر في تاريخه.



