Advertisements

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

الأحد 29/أغسطس/2021 - 10:21 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، تفاصيل جديدة عن معدل إصابات كورونا حول العالم، قائلًا: "الإصابات المعلن عنها حول العالم التي تقدر بالملايين لا تمثل أكثر من ثلث الإصابات الحقيقية، والإصابات الحقيقية مرتفعة للغاية، و80% من الحالات المصابة تعاني من أعراض بسيطة أو غير واضحة، والإصابات المعلنة هي الحالات الشديدة".

وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن مصر بدأت بالفعل الموجة الرابعة، وهذا ناتج من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، لافتَا إلى أن الموجة الرابعة تشهد إصابات عائلات بأكملها.

وأضاف: "من كرم ربنا علينا أن 85% من الإصابات بسيطة، ولكن الحالات الشديدة تزداد مع زيادة الإصابات، أرجو من الناس الاستمرار وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة قدر الإمكان".

أخبار تهمك

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يطلب طرد 3 لاعبين من الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

نجم ريال مدريد يعلق على اقتراب مبابي من الملكي

منذ ساعة

بعد ضم رونالدو.. كافاني يحسم مصيره مع مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على العقوبة المنتظرة ضد شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

رسالة غاضبة من ميدو إلى اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعة

ميسي يظهر لأول مرة.. تشكيل باريس المتوقع ضد ريمس فى الدوري الفرنسي

منذ ساعة و 19 دقيقة

مذبحة القلعة.. موسيماني يطرد 8 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

مبابي يهدد هازارد في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

منذ حوالي 12 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:21 ص

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

مبابي يهدد هازارد في ريال مدريد

10:00 ص

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

04:31 م

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

03:30 ص

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements