مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)



كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، تفاصيل جديدة عن معدل إصابات كورونا حول العالم، قائلًا: "الإصابات المعلن عنها حول العالم التي تقدر بالملايين لا تمثل أكثر من ثلث الإصابات الحقيقية، والإصابات الحقيقية مرتفعة للغاية، و80% من الحالات المصابة تعاني من أعراض بسيطة أو غير واضحة، والإصابات المعلنة هي الحالات الشديدة".



وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن مصر بدأت بالفعل الموجة الرابعة، وهذا ناتج من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، لافتَا إلى أن الموجة الرابعة تشهد إصابات عائلات بأكملها.



وأضاف: "من كرم ربنا علينا أن 85% من الإصابات بسيطة، ولكن الحالات الشديدة تزداد مع زيادة الإصابات، أرجو من الناس الاستمرار وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة قدر الإمكان".

