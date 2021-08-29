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كرم جبر: العمالة المصرية في العراق ستكون "منظمة" وليست هشة (فيديو)

الأحد 29/أغسطس/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا كبيرًا بين الجانبين المصري والعراقي في مختلف المجالات أهمها عودة العمالة المصرية إلى العراق.

وأضاف "جبر" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أنه سيكون هناك فرص عمل للعمالة المصرية ولكنها سوف تختلف عن العمالة الهشة التي كانت موجودة في فترات سابقة.

وأشار إلى أن العمالة ستكون منظمة تعنل بمشروعات في العراق على غرار ما يحدث في مصر، موجهًا نداءً للشعب العراقي بالمشاركة في الانتخابات المقبلة لتقرير مصيره، مؤكدًا أن الحياة في العراق اختلفت كثيرًا عن الثلاث سنوات الماضية، مستطردًا: "الحياة في شوارع العراق تشبه الحياة في شوارع القاهرة، وهو دليل على عودتها لطبيعتها وهذا مؤشرًا على ارتفاع درجة الأمان والطمأنينة والإقبال على الحياة".

الكلمات المفتاحية

كرم جبر بوابة الفجر الفجر العمالة المصرية

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