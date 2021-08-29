كرم جبر: العمالة المصرية في العراق ستكون "منظمة" وليست هشة (فيديو)

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا كبيرًا بين الجانبين المصري والعراقي في مختلف المجالات أهمها عودة العمالة المصرية إلى العراق.





وأضاف "جبر" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أنه سيكون هناك فرص عمل للعمالة المصرية ولكنها سوف تختلف عن العمالة الهشة التي كانت موجودة في فترات سابقة.



