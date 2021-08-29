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كرم جبر عن لقاء السيسي بأمير قطر: "القطيعة لن يستفيد منها أحد" (فيديو)

الأحد 29/أغسطس/2021 - 02:48 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
علق كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش مؤتمر بغداد.

وأضاف "جبر" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن اللقاء كان وديًا وكان به قدر كبير من التفاهم لاستعادة العلاقات والتخلص من الخلافات.

وأكد أن أي مصالحة مرتبطة في هذا الاتجاه سوف تصب في صالح المنطقة العربية، مستطردًا: "لأن القطيعة لن يستفيد منها أحد وجربنا سنوات من القطيعة سابقًا".

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يلتقي في العاصمة العراقية بغداد، مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والرئيس برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية.

وأضاف "راضي"، أن الرئيس العراقي رحب بزيارة الرئيس إلى بغداد، مؤكدًا تقديره العميق للرئيس على المستوى الشخصي، وحرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.

الكلمات المفتاحية

مؤتمر بغداد بوابة الفجر الفجر العراق السيسي

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