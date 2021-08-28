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مقتل 19 مدنيًا في هجوم لـ"داعش" فى الكونغو الديمقراطية

السبت 28/أغسطس/2021 - 11:50 م
بوابة الفجر
وكالات
 
لقى ما لا يقل عن 19 مدنيًا مصرعهم فى هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابى فى الكونغو الديمقراطية، وفقا لما أعلنه مسؤول محلى اليوم السبت.

 

ونقلت صحيفة "ذا نيشن" الكينية عن المسؤول، كاكولى كالونجا، قوله إنَّ 19 مدنيًا فى شرقى جمهورية الكونجو الديمقراطية تعرضوا للحرق والتقطيع حتى الموت على يد مسلحين إرهابيين أوغنديين أمس، وكشف أنه تم العثور على 14 جثة اليوم.

 

فيما قال زعيم محلى إنه تم اكتشاف الجثث من قبل عمال الصليب الأحمر الذين ذهبوا للغابة للبحث عن المفقودين بعد الهجوم على قرية كاسانزى فى إقليم بينى فى شمال كيفو.

 

وتقع بينى فى قلب منطقة شنّت فيها قوات الحلفاء الديمقراطية - المرتبطة بتنظيم داعش- هجمات مميتة على الرغم من الإجراءات الأمنية الطارئة التى اتخذها الرئيس فيليكس تشيسكيدي.

 

وقال كالونجا إن "19 شخصا قتلوا على أيدى المتمردين بمنطقة بيني"، مضيفا أن الضحايا قتلوا "بالأسلحة البيضاء وأحرقوا"، كما أضرمت النيران فى منازل.

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