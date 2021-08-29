تدرس تشريعات الضرائب.. 6 اختصاصات لـ"لجنة الخطة والموزانة" بمجلس النواب

تُعد اللجان النوعية بمجلس النواب، القوام الرئيس للبرلمان نتيجة ما يجري داخل كل لجنة من نقاشات موسعة حول مشروعات القوانين والأدوات الرقابية قبل الذهاب إلى الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي فيها.





وتستعرض " الفجر " اختصاصات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:

1- دراسة الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى.





2- دراسة وإبداء الرأي فيما يتعلق بموازنة مجلس النواب وحساباته الختامية.





3- دراسة موازنات المجالس والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.





4- دراسة موازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية.





5- دراسة التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.





6- إعداد التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية.



