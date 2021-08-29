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فاروق الباز: اصطدام نيزك بكوكب الأرض احتمال وارد (فيديو)
الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:51 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، إنه وجد أن الصحاري ما بين النيل وجغبوب في ليبيا، تصل لها أشعة الشمس أكثر من أي مكان في العالم، لافتًا إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه الميزة بإنشاء مجمعات للطاقة الشمسية في هذا المكان، والاستفادة من الإنتاج في امداد العالم العربي بالطاقة، فضلا عن بيع الطاقة لأوروبا، وأفريقيا.
وعن مخزون المياه بالمنطقة العربية، أشار "الباز"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "سكاي نيوز"، إلى أنه إذا لم نفعل شيئا مستقبلًا سيكون هناك خطرًا رهيبًا على العالم العربي، لافتًا إلى أن نسبة الأمطار في العالم تعتبر واحدة، وكمية الأمطار التي تسقط على سطح الأرض متساوية.
وأوضح عالم الفضاء المصري، أن اصطدام نيزك بكوكب الأرض احتمال وارد أن يحدث يوما ما، مشيرًا إلى أنه عندما حدثت تفجيرات وتبعثرت كواكب وتحولت إلى آلاف القطع من الكويكبات، وهذه القطع قد يصل منها إلى الأرض وإذا اصطدمت بالأرض يحدث ما يسمى بالفوهات.