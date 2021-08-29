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كرم جبر: مؤتمر بغداد يبشر بمرحلة جديدة من العلاقات في الشرق الأوسط (فيديو)
الأحد 29/أغسطس/2021 - 06:41 ص
شيماء حسن
قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الحضور في مؤتمر بغداد كان يعكس حرص مختلف الدول على الحضور، مشيرًا إلى أن الرسالة لرؤساء الدول والوفود كانت نبذ الخلافات إلى مرحلة الشراكة والتعاون الاقتصادي ومعظم الرؤساء تكلموا في هذا الاتجاه بالحدث عن المشروعات الاقتصادية.
وأضاف "جبر" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "لأول مرة يجلس هذا العدد من الزعماء من مختلف الدول التي بينها خلافات أو صراعات جلسوا واستمعوا وهذا يبشر بمرحلة جديدة من العلاقات في الشرق الأوسط".
وتابع: "كل الكلمات كانت تنبذ الإرهاب والعنف سواء من القاعدة أو داعش أو الإخوان نتيجة اتفاق بين مختلف دول العالم على نبذ العنف والإرهاب والعيش في أمن وسلام وأن تنتهي مرحلة الإرهاب"، مؤكدًا أن التجربة المصرية كانت محط إعجاب وتقدير من الجانب العراقي والأساس هو استعادة الهوية الوطنية للدولة العراقية وهو ما يتحدث عنه كثيرًا الرئيس السيسي، حيث أن العراق لن تسترد قوتها إلا إذا تم الإعلان الدولة الوطنية بمكوناتها الجيش والشرطة والثقافة والمؤسسات المختلفة.