كرم جبر: مؤتمر بغداد يبشر بمرحلة جديدة من العلاقات في الشرق الأوسط (فيديو)

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الحضور في مؤتمر بغداد كان يعكس حرص مختلف الدول على الحضور، مشيرًا إلى أن الرسالة لرؤساء الدول والوفود كانت نبذ الخلافات إلى مرحلة الشراكة والتعاون الاقتصادي ومعظم الرؤساء تكلموا في هذا الاتجاه بالحدث عن المشروعات الاقتصادية.





وأضاف "جبر" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "لأول مرة يجلس هذا العدد من الزعماء من مختلف الدول التي بينها خلافات أو صراعات جلسوا واستمعوا وهذا يبشر بمرحلة جديدة من العلاقات في الشرق الأوسط".



