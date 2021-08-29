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تعرف على بدلاء رونالدو في يوفنتوس

الأحد 29/أغسطس/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه تم تداول أنباء عن اهتمام يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج نجم آرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن بعض التقارير الصحفية زعمت أن أوباميانج من أبرز المرشحين لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأفاد فابريزيو رومانو بأن يوفنتوس ليس لديه أي اهتمام بالتعاقد مع أوباميانج وأنه لا توجد اتصالات أو مفاوضات حتى الآن.

وأكد فابريزيو رومانو أن المفاوضات مستمرة بين إيفرتون الإنجليزي ويوفنتوس بشأن استعادة الإيطالي مويس كين نجم إيفرتون ، حيث إن النجم الإيطالي يعتبر أولوية للسيدة العجوز إذا تم الاتفاق على شروط الصفقة في الساعات المقبلة.

وألمح فابريزيو رومانو أن تقارير صحفية أخرى ربطت يوفنتوس بالتعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني من أجل تعويض رونالدو.
 

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس في قمة الدوري الإنجليزي رونالدو الدوري الانجليزي

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