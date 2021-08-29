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عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

الأحد 29/أغسطس/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
محمد زويد







كشف مصدر مسئول داخل نادي الأهلي حقيقة طلب محمود كهربا، جناح الأهلى، بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة أن محمود كهربا يرغب فى خوض تجربة الإعارة خلال الموسم الجديد، فى ظل توقعه بصعوبة المشاركة فى الفترة المقبلة بعد الصفقات التى أبرمتها الإدارة فى الساعات الماضية.

وأضافت أن كهربا عرض على جهاز الكرة فى القلعة الحمراء فكرة الرحيل، خصوصا أنه يمتلك بعض العروض الخليجية.

ويترقب جناح القلعة الحمراء حسم موقفه من جانب الجهاز الفنى للقلعة الحمراء، فى الساعات المقبلة، سواء بالموافقة على استمراره أو فتح الباب أمام رحيله.

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